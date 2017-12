Copertura del tetto in eternit? Non basta a giustificare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15742 del 23 giugno 2017)





Qualora il promissario acquirente scopra solo successivamente che il tetto dell'edificio è realizzato in eternit non può chiedere la risoluzione del preliminare di vendita dell'immobile. La legge n. 257/92 vieta, infatti, la vendita e l'utilizzo di tale materiale ma non prevede la rimozione generale dello stesso nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore.