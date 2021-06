Azione estimatoria (garanzia per i vizi della cosa venduta)

Note

La garanzia per i vizi della cosa di cui all'art. 1490 cod.civ. può sostanziarsi nella c.d.Si pensi alle conseguenze delle difformità dell'immobile oggetto di vendita rispetto a quanto previsto nel provvedimento concessorio (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 11211 del 28 aprile 2021).E' possibile che sia difficile stabilire con precisione la percentuale di decremento del valore della cosa; in tal caso si reputa ammissibile il ricorso alladel giudiceart. 1226 cod.civ. (Cass.Civ. Sez. II, 13332/00 Di notevole rilevanza èposta dall'art. 1492 cod.civ. : nodo concettuale di cui si dà conto separatamente.Finalità dell'azione è infatti "mantenere proporzionalmente inalterato l'iniziale rapporto di equivalenza tra cosa e prezzo contrattuale" (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.152). A giudizio di Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.812, non si tratta di una forma di risoluzione parziale, perché concerne solo il prezzo e non anche la controprestazione, per cui sarebbe più corretto qualificarla come una forma limitata e speciale di risarcimento del danno, con la quale il compratore ottiene solo l'interesse negativo, nel senso che oggetto di risarcimento è solo "l'interesse che il compratore avrebbe avuto a stipulare un prezzo minore se avesse conosciuto i vizi ab origine ".Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.851.