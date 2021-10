Contratto preliminare di vendita immobiliare e garanzia ex art. 1489 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18272 del 25 giugno 2021)





Se il venditore ha espressamente garantito la destinazione edificatoria del suolo compravenduto, specificando l’indice di edificabilità (o – deve ritenersi – la superficie edificabile), il compratore, appresa l’esistenza di un vincolo urbanistico che riduca la cubatura realizzabile, può avvalersi della garanzia prevista dall’art. 1489 c.c. in tema di cosa gravata da oneri non apparenti, essendo il vincolo non agevolmente riconoscibile per effetto delle asserzioni del venditore.