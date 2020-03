Contratto preliminare di vendita immobiliare. Trascrizione antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento del promittente alienante. Facoltà del curatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 33238 del 16 dicembre 2019)





Nell'ipotesi di fallimento del promittente alienante, il curatore mantiene, anche in caso di domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, il potere di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Laddove tuttavia il promissario acquirente/attore abbia trascritto la domanda prima della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, la dichiarazione di scioglimento del curatore non avrà effetti nei di lui confronti.