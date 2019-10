Circonvenzione di incapace: non rileva la inattualità del pregiudizio conseguente alla condotta delittuosa. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 23098 del 24 maggio 2019)

Documenti collegati La captazione della volontà testamentaria





In tema di circonvenzione di incapace, non è necessario che, al momento dell'accertamento del fatto (consistente nell'induzione ad esprimere volontà testamentarie), non vi sia stata apertura della successione, atteso che, con riguardo alla tutela dei terzi, non è necessario che sia leso un loro diritto attuale ma è sufficiente un danno anche solo potenziale e indiretto. Pertanto, gli eredi legittimi di un soggetto che, per effetto dell'abuso del suo stato d'infermità o deficienza psichica, sia stato indotto a testare a favore dell'agente, debbono ritenersi danneggiati dall'attività illecita di quest'ultimo.