Assegnazione della casa alla moglie in sede di separazione. Non configurabilità di una situazione possessoria che possa condurre all'usucapione del bene. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 18028 del 23 giugno 2023)





Nel momento in cui la moglie ha avuto la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione in sede di separazione personale, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.