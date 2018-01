Vendita cumulativa di più immobili

Note

nota1

nota2

Bibliografia

MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968.

Ai sensi dell' art.1540 cod.civ.Detta compensazione è evidentemente riferita alla parte del prezzo relativa alla differenza dimensionale degli enti immobiliari. L'unicità del prezzo e del contratto suggerisce che la vendita debba essere comunque intesa come unitaria . Si pensi al caso di Tizio che vende a Caio due lotti di terreno contigui, l'uno avente natura edificatoria, l'altro agricola per un prezzo unitario, sul presupposto che il primo abbia una superficie di 1000 metri quadrati ed il secondo 2000. Qualora successivamente, in esito a misurazioni più accurate, fosse appurato che la superficie del primo lotto era pari a metri quadrati 900 e quella del secondo di 2100 l'acquirente dovrà anzitutto compensare il minor valore del primo con il maggiore del secondo. Soltanto successivamente avrà il diritto ad essere rimborsato in relazione alla differenza rispetto al prezzo pattuito, secondo le regole di cui agli artt. 1537 1538 cod.civ., in dipendenza del fatto se si fosse trattato di vendita a corpo o di vendita a misuraLa norma non riguarda l'ipotesi in cui Tizio ceda contestualmente a Caio ed a Sempronio due distinti appezzamenti di terreno, come anche il caso in cui Tizio e Caio vendano a Sempronio due fondi. In queste ipotesi l'unicità del contesto documentale non deve essere confusa con la complessità del congegno negoziale, trattandosi in entrambi i casi di due distinte negoziazioni. Questa impostazione, apparentemente ineccepibile, è stata revocata in dubbio da Cass. Civ., Sez. II, 15751 del 23 giugno 2017, sia pure sulla scorta di argomenti tutt'altro che convincenti.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.199.In questo tipo di vendita la differenza di misura si verifica sul totale, per cui anche l'eccedenza del ventennio è riferita al prezzo totale pattuito: Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.118.