Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: garanzia assicurativa

Prassi collegate

Studio n. 245-2018/P, L'acquisto di immobile da costruire tutele vigenti e nuove tutele

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, con il quale è stata approntata una speciale disciplina a presidio dei promissari acquirenti di immobili in costruzione, il costruttorederivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.Per questa via viene ad essere peculiarmente assistito l'obbligo risarcitorio scaturente dalla detta norma, la cui applicazione, al di là della disciplina dell'appalto, è stata estesa anche alle contrattazioni relative alla vendita di unità immobiliari di futura realizzazione.Giova rilevare come nel contratto traslativo della proprietà dell'immobileNe segue come al più si ponga, in relazione a tale aspetto, un obbligo di semplice informazione della parte acquirente a carico dell'ufficiale rogante nell'ambito dell'incarico professionale affidatogli.