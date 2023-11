Note

nota1

nota2

Bibliografia

AGOSTINO, In tema di servitù a carico di edificio da costruire, Giur. agr. it., t. I, 1976

AJELLO, L'art. 1029 cod.civ. e la possibilità di costituire una servitù per vantaggio futuro del fondo, Giur. agr. it., 1969

ARMATI, Questioni e orientamenti in tema di servitù a favore e a carico di un edificio da costruire, Giur. agr. it., 1967

BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987

PERLINGIERI, La pretesa conversione del negozio c.d. obbligatorio o ad effetti obbligatori, in tema di servitù a favore e a carico di edificio da costruire, Riv.giur.edil., II, 1964

PERLINGIERI, Rapporto preliminare e servitù su edificio da costruire, Napoli, 1966

L' art.1029 cod.civ. prevede la generica possibilità di convenire la costituzione di unaIl II comma contiene una prescrizione più specifica, ammettendo altresì che la costituzione della servitù possa intervenire a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare: in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistatoLa giurisprudenza configura il fenomeno di cui al II comma dell'art. 1029 cod.civ., a differenza di quello di cui al I comma (nel quale si ha l'immediata costituzione del diritto reale parziario),(Cass. Civ. Sez.II, 4839/89 ; Cass. Civ. Sez. II, 8227/97 . Da porre adeguatamente a fuoco la distinzione tra le due fattispecie previste dalla norma in esame. La differenza si impernia non tanto sulla attualità dell'apportata dalla limitazione imposta sul fondo servente, quanto sull'inerenza di tale utilità rispetto al fondo servente in quanto tale ovvero rispetto all'edificazione da realizzare (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12551 del 10 maggio 2023).In generale sul tema si confrontino p.es. Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1980, p.249; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.251.Si vedano in tal senso anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.363; Armati, Questioni e orientamenti in tema di servitù a favore e a carico di un edificio da costruire, in Giur. agraria it., 1967, pp.429 e ss.; Ajello, L'art. 1029 cod. civ. e la possibilità di costituire una servitù per un vantaggio futuro del fondo, in Giur. agraria it., 1969, p.99. La dottrina maggioritaria peraltro è alquanto critica nei confronti di questo indirizzo, preferendo ricostruire la fattispecie prospettata come un negozio sottoposto a condizione sospensiva. Così p.es. Perlingieri, La pretesa conversione del negozio c.d. obbligatorio o ad effetti obbligatori, in tema di servitù a favore e a carico di edificio da costruire, in Riv. giur. edil., t.2,1964, pp.256 e ss. e Rapporto preliminare e servitù su edificio da costruire, Napoli, 1966, p.84; Agostino, In tema di servitù a carico di edificio da costruire, in Giur. agraria it., t. I, 1976, pp.211 e ss.; Grosso-Deiana, Le servitù prediali, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1963, p.144. Dato che tale negozio produrrebbe alcuni effetti pur in pendenza della condizione, vi è chi lo ha definito anche negozio ad effetti tipici parzialmente sospesi. Si veda Branca, Servitù prediali (artt.1027-1099), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.45.