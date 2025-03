Retroattività della risoluzione

Note

Ai sensi dell'art. 1458 cod.civ. ,Nell'ipotesi in cui una di esse avesse già effettuato la propria prestazione, conseguentemente, l'altra sarà tenuta ad effettuarne la restituzione, secondo le norme che disciplinano l'indebito (Cass.Civ. Sez. II, 7234/95 L'art. 1467 cod.civ.Quando l'obbligo di restituzione conseguente alla risoluzione ha ad oggetto una somma di denaro, in ogni caso (sia cioè quando vi sia tenuta la parte inadempiente, sia quella non inadempiente che ha richiesto la risoluzione) viene in considerazione, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza,(Cass.Civ. Sez. Unite, 5391/95 Che valenza possiede la regola della retroattività degli effetti della risoluzione?Invero essa non opera sempre e comunque illimitatamente neppure tra le parti. L'art. 1458 cod.civ. stabilisce infatti, nei quali le prestazioni già eseguite non potrebbero esser rese precarie dalla caducazione del negozio (Cass.Civ. Sez. III, 3019/96 ), almeno tutte le volte in cui le prestazioni già eseguite possano definirsi come reciprocamente e definitivamente satisfattive (Cass.Civ. Sez. I, 7169/95 D'altronde corrisponde alla logica che la risoluzione non possa cancellare le prestazioni che storicamente siano già state effettuate e che possano considerarsi bilanciate da controprestazioni eseguite dall'altra parte.E' notevole osservare che, anche in tema di condizione, la retroattività degli effetti, pur essendo dotata di una diversa portata, (retroattività reale) conosce, proprio nei contratti di durata, una analoga eccezione (cfr. art. 1360 cod.civ. )(art. 1458 cod.civ. ): rispetto ai terzi la risoluzione può pertanto pregiudicare unicamente i diritti acquistati posteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale (o della dichiarazione di scelta) intesa ad ottenere la risoluzione del contratto.(quest'ultima propria dell'annullamento e della clausola condizionale)Si faccia il caso di Tizio che aliena a Caio un bene immobile, il quale viene successivamente venduto da Caio a Sempronio. Caio, che non aveva corrisposto integralmente il prezzo al tempo dell'acquisto, si rende inadempiente. Tizio agisce dunque per ottenere la risoluzione del contratto. Cosa accade al diritto acquistato da Sempronio? A condizione che Sempronio abbia trascritto il proprio acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di Tizio intesa ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento di Caio, la pronunzia che accoglie detta domanda non potrà pregiudicare il diritto acquistato dal terzo Sempronio. Non soltanto detta pronunzia non determina dunque il venir meno del secondo acquisto a favore del terzo, ma neppure vale a connotarlo come acquisto a non dominoNon rientra nell'ipotesi in parola il caso in cui il contratto oggetto di risoluzione costituisca il semplice presupposto per l'insorgenza di una situazione soggettiva in capo ad una delle parti del contratto stesso: è stato deciso che l'eliminazione retroattiva del vincolo può, nel caso, ben rilevare (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 28895 del 11 novembre 2024).Il principio della retroattività (seppure obbligatoria,) non pare poi applicabile, in difetto di esplicite pattuizioni delle parti in tale senso, alla c.d., la quale opera negozialmente e non giudizialmente (Cass.Civ. Sez. II, 5065/93 V. Scalfi, Risoluzione del contratto, in Enc. giur. Treccani, XXVII, 1991, p.8.Tra gli altri Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.290.Cfr. Gentili, La risoluzione parziale, Napoli, 1990, p.26; Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1524.Così Mosco, La risoluzione per inadempimento, Napoli, 1950, p.281; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.832.Cfr. Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.9; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p.685.Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.966.