Recesso ingiustificato dalle trattative (responsabilità precontrattuale)

Il recesso (in senso atecnico) o megliopuò essere considerata ingiustificata ogniqualvolta il soggetto abbandona senza un valido motivo le fasi di negoziazione già avviate e giunte ad un punto le da determinare l'altra parte a confidare razionalmente nella conclusione dell'accordo (Cass. Civ. Sez. II, 5830/99 ; Cass. Civ. Sez. I, 176/87 ). In questo senso può essere rilevante considerare le intese che si siano concretizzate in minute o puntuazioni, alla cui stregua valutare il susseguente contegno sleale (Tribunale di Monza, 22 agosto 2007 ). Non sarebbe comunque permesso il ricorso a prove testimoniali per dar conto di patti aggiunti o contrari (art. 2722 cod. civ.) rispetto a tali documenti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15873 del 13 giugno 2019).Deve a questo proposito esser chiarito un concetto fondamentale: . Non esiste cioè un'obbligazione in ordine alla stipulazione dell'accordo quale presupposto dell'insorgenza della responsabilità precontrattuale. E' stato a tal proposito osservato che, se così fosse, non tanto si dovrebbe parlare dell'istituto in esame, quanto di vero e proprio inadempimento, come accade appunto in tutti i casi in cui viene violato un obbligo di contrattare.(art. 1328 cod. civ. )In questi casi la responsabilità (precontrattuale) del soggetto discende dalla condotta dolosa o anche semplicemente colposa di costui, che suscita nella controparte un affidamento circa la probabile conclusione dell'affare.In questo sensodeve ravvisarsi nella condotta di colui che conosce a priori che non concluderà il contratto (es.: si serve della trattativa per farsi predisporre preventivi di lavorazione allo scopo di spuntare un prezzo migliore presso un altro fornitore)è evidente in tutte quelle ipotesi in cui il soggetto conduce trattative che poi non può portare avanti perchè, ad esempio, importano l'assunzione di impegni superiori alle proprie possibilità economiche ovvero perchè intraprese per semplice capriccioQual è il limite al di là del quale si deve reputare sussistente un affidamento meritevole di tutela nel soggetto con il quale intercorrono le trattative?Si tratta di una questione di fatto, da sindacare di volta in volta. Pur essendo importante, non è essenziale il numero dei contatti tra le parti e la durata di questi (Cass. Civ. Sez. II, 6629/86 ).E' invece rilevante che siano stati presi in considerazione tutti gli elementi essenziali della stipulazione (Cass. Civ. Sez. II, 5492/82 (Cass. Civ. Sez. I, 4448/76 . Ci si può domandare se l'assenza della titolarità della proprietà in capo al soggetto che abbia trattato la costituzione di un diritto sulla stessa, trattativa poi abbandonata, possa essere considerato come soggetto passivamente legittimato in ordine all'azione risarcitoria. Si pensi alla posizione dell'utilizzatore di un bene immobile condotto in leasing. Al quesito è stata data risposta affermativa, essendosi rilevato come la posizione giuridica dell'utilizzatore possa essere ricondotta a quella del c.d."utilista" (Cass. Civ., Sez. III, 3362/2014 ).Ad una forma di responsabilità precontrattuale può essere riportata la necessità che il proponente indennizzi,I comma art. 1328 cod. civ. , l'oblato che in buona fede abbia intrapreso l'esecuzione del contratto prima di aver avuto notizia della revoca della proposta da parte del primoV. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p. 519.Così Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 168.Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato , Napoli, 1996, p. 823, che qualifica questa ipotesi come trattative non serie.Si veda Bianca, op.cit., p. 168.Cfr. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 181.Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Tratt. dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p. 242.De Cupis, Il danno. Teoria generale della responsabilità civile, Milano, 1946, p. 54. L'opinione maggioritaria in dottrina è tuttavia contraria ad includere questa ipotesi nella responsabilità precontrattuale. Si preferisce inquadrare la fattispecie nella categoria eccezionale degli atti leciti dannosi comportanti l'obbligo, per l'agente, di indennizzo anzichè di risarcimento del danno (cfr. Rovelli, op.cit., p. 272; Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 75; Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999 p. 222).