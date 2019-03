Quietanza e spese dell'adempimento

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

Bibliografia

BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946

BECCARO, Quietanza, Riv.dir.civ., II, 1989

BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991

CANNATA, Le obbligazioni in generale, Torino, Tratt. dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

CAVANDOLI, La quietanza, Parma, 1968

CECCHETTI, Quietanza, Enc.dir.

DEVESCOVI, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

DI MAJO, Pagamento (diritto civile), Enc.dir.

GALGANO, Diritto civile e commerciale, Padova, 1990

GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959

GIORGIANNI, Pagamento, N.mo Dig. it.

NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio. Il comportamento del creditore , Milano, Tratt.dir.comm.Cicu Messineo, XVI, 1974

Ai sensi dell'art. 1199 cod. civ. il creditore che riceve il pagamento dal debitore deve, a richiesta e a spese di quest'ultimo, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.In ogni caso sarebbe ben possibile alle parti diversamente accordarsi, nel senso dell'impegno da parte del debitore a non richiedere, in relazione a pagamenti da effettuarsi, la relativa quietanza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6991/87 ).(cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13189/2013 ; tuttavia si veda anche Cass. Civ. Sez. III, 732/03 secondo la quale non è esclusa la possibilità che la quietanza, in relazione alle espressioni utilizzate o al contesto nel quale venne emessa, possa integrare gli estremi della rinunzia ovvero della transazione). Non è indispensabile l'utilizzo di formule rituali, tuttavia deve emergere chiaramente che il debito è stato pagato: non sarebbe sufficiente l'apposizione della sottoscrizione del creditore in calce alla fattura consegnata al debitore (Cass. Civ. Sez. II, 2298/96 ). Peraltro essa, potendo anche essere contenuta nella fattura inviata al debitore, alla quale sia stata apposta (si intende sottoscritta dal creditore) la semplice dizione "pagato" (Cass. Civ., Sez. II, 22655/11 ).La quietanza svolge una dell'intervenuto pagamento e, conseguentemente, della liberazione del debitore. Tale funzione probatoria si intreccia con la funzione sostanziale (il fondamento, il titolo dell'obbligazione) nell'ipotesi in cui, come contemplato nell'art. 1199 cod. civ. , sia fatta annotazione dell'intervenuto pagamento (vale a dire sia apposta la quietanza) sull'originale del titolo (ad esempio una cambiale) quando questo non sia fatto oggetto di restituzione al debitore (Cass. Civ. Sez. I, 6365/86 ). Giova rammentare che la restituzione dell'originale del titolo determina una presunzione di pagamento (art. 1237 cod. civ. ) (Cass. Civ. Sez. Unite, 7503/86 ).A tal proposito è stata riconosciuta alla fattura quietanzata valenza di , con la conseguenza della irrevocabilità della stessa se non a causa di errore di fatto o violenza (Cass. Civ. Sez. II, 5459/98 ). Occorre comunque fare attenzione: la quietanza come tale si riferisce ad un pagamento eseguito con denaro avente corso legale o equivalenti (es.: assegno circolare). Tale non sarebbe l'attestazione di aver ricevuto un assegno bancario, che come tale non è altro se non un titolo contenente una delegazione di pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 1572 del 22 gennaio 2019). E' anche possibile che il creditore dia la prova della non veridicità del fatto di cui alla quietanza (cioè il pagamento). Del tema ci occuperemo specificamente in riferimento al problema della simulabilità di quest'ultima.Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere anche il pagamento degli interessi (II comma dell'art. 1199 cod. civ.). Conseguentemente la quietanza rilasciata per il capitale, dal momento che il debitore non potrebbe imputare il pagamento al capitale prima che agli interessi (cfr. art. 1194 cod. civ.), determina la presunzione iuris tantum che il pagamento sia stato effettuato anche per gli interessi.Ai sensi dell'art. 1200 cod. civ. il creditore che ha ricevuto il pagamento deve altresì consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali che fossero state date per il credito e da ogni altro vincolo che ne limiti comunque la disponibilità: devono dunque essere rese le cose trattenute per diritto di ritenzione, i depositi cautelari, ecc.Le spese concernenti la quietanza e tutte le altre correlate e necessarie per provvedere al pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 cod. civ.), salvo contrario accordo.Le spese di cui all'art. 1196 cod. civ. vanno tenute ben distinte dalle spese afferenti al contratto dal quale scaturisce il debito il cui pagamento generi successivamente le spese di quietanza.Si pensi ad una compravendita immobiliare in relazione alla quale ciascuna delle parti debba provvedere al pagamento delle tasse e delle spese che incombono o per legge o per accordo raggiunto tra le parti medesime. Il venditore provvederà alla corresponsione dell'INVIM, delle imposte eventualmente relative alla plusvalenza che si manifesta in esito alla cessione, l'acquirente pagherà l'imposta di registro, di catasto, di trascrizione, gli onorari per la stipula del contratto.Ipotizziamo che il pagamento debba essere effettuato parzialmente alla scadenza di un mese dall'atto di trasferimento della proprietà: le spese afferenti al correlativo atto di quietanza saranno poste integralmente a carico del debitore (vale a dire l'acquirente)., disciplinate dall'art. 1196 cod. civ. . In relazione ai vari tipi negoziali spesso la legge appronta norme dispositive concernenti le spese del contratto (cfr. artt. 1475 1774 cod. civ, si veda anche, in tema di legato, l'art. 672 cod. civ.).Bianca,, vol. IV, Milano, 1998, p. 328; Giorgianni,in N.mo Dig.it., p. 329.Analogamente Cavandoli,, Parma, 1968, p. 117, Di Majo,in Enc. dir.p. 568, Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli,, vol. III, Genova, 1980, p. 112.Circa la recettizietà, nel senso proposto cfr. Beccaro,, in Riv. dir. civ., 1989, vol. II, pp. 717 e ss.; Cannata,, in Tratt. dir. priv. dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, pp. 114-117. Contra Giampiccolo,, Milano, 1959, p. 54.In tal senso Breccia,, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 574; Bianca, op. cit., p. 322.Conformi Barassi,, vol. III, p. 838; Natoli,, vol. I, Milano, 1974, p. 224; Galgano,, Padova, 1990, p. 44. Contra Bianca, op. cit., p. 322; Cecchetti,, in Enc.dir., p. 167. Quest'ultimo A. configura la quietanza come un autonomo mezzo di prova.Devescovi,, in Comm. cod. civ. dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 70.