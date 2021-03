Dichiarazione in atto di compravendita di aver percepito il prezzo. E' ammesso il venditore a provare il contrario? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20520 del 29 settembre 2020)

Documenti collegati Simulabilità della quietanza di pagamento





L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 cod.civ., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod.civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.