Legge del 2017 numero 205

Lavori preparatori

(G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.)Senato della Repubblica (atto n. 2960):Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall’Aula il 31 ottobre 2017 degli articoli 15 a formare il S.2960 -bis ; art. 35 a formare il S.2960 -ter ; art. 89, comma 11 a formare il S.2960 -quater ; art. 99 a formare il S.2960 -quinquies ; art. 102 a formare il S.2960 -sexies d’iniziativa del Ministro dell’economia e finanze (Padoan).Assegnato alla 5^ Commissione (Bilancio) in sede referente, il 31 ottobre 2017 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e Questioni regionali.Esaminato dalla Commissione l’8, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 novembre 2017.Esaminato in Aula il 29 novembre 2017 e approvato il 30 novembre 2017.Camera dei deputati (atto n. 4768):Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 dicembre 2017 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dicembre 2017.Esaminato in Aula il 21 dicembre 2017 e approvato, con modificazioni il 22 dicembre 2017.Senato della Repubblica (atto n.2960-B):Assegnato alla 5^ Commissione (Bilancio) in sede referente, il 22 dicembre 2017 con pareri delle Commissioni 1^, 2^, 3^, 4^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e Questioni regionali.Esaminato dalla 5^ Commissione il 22 dicembre 2017.Esaminato in Aula e approvato il 23 dicembre 2017.