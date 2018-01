Legge del 2017 numero 205 art. 19

ENTRATA IN VIGORE



1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Percorsi argomentali LEGGI >> Legge >> 2017 >> 205