Legge del 2017 numero 205 art. 16

TOTALE GENERALE DELLA SPESA



1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.369.824.700, in euro 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933 in termini di competenza, nonché in euro 869.319.293.055, in euro 868.799.918.196 e in euro 862.752.273.175 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Percorsi argomentali LEGGI >> Legge >> 2017 >> 205