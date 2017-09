Legge del 1940 numero 1078 art. 10

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche.

Sulla rimozione del vincolo decide l'Autorità giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

Documenti collegati Legge del 1940 numero 1078

Percorsi argomentali LEGGI >> Legge >> 1940 >> 1078