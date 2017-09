Legge del 1940 numero 1078 art. 6

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredità e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatari dell'unità poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore a 10 anni ed è garantito da ipoteca legale su fondo.

Se l'assegnatario o gli assegnatari non paghino le somme dovute alla scadenza prehssa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

Documenti collegati Legge del 1940 numero 1078

Percorsi argomentali LEGGI >> Legge >> 1940 >> 1078