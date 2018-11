La posizione giuridica del legatario

Note

nota1

nota

nota2

Bibliografia

CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002

Il legatario è avente causa dall'ereditando a titolo particolare. Per tale motivo la di lui posizione giuridica si differenzia nettamente rispetto a quella dell'erede, ideale prosecutore della personalità del defunto. E' tuttavia ben possibile che uno o più eredi possano assumere la qualità parallela di legatari e che a carico di essi sia posto un onere a vantaggio di un soggetto terzo (è stato deciso che, nell'ipotesi di inadempimento del modo, si darebbe tra coeredi litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 1468/2018 ). In ogni caso, come anche in riferimento alla situazione dell'erede, è possibile parlare, in riferimento agli strumenti di tutela del legatario, di(come tale già spettante anche al de cuius )Strumenti di protezione della prima specie possono essere considerati i rimedi contrattuali (l'azione volta ad ottenere l'annullamento, la risoluzione, la rescissione), l'azione revocatoria, le azioni a difesa dei diritti reali che competevano anche all'ereditando in dipendenza delle modalità di acquisto e della consistenza giuridica del diritto oggetto del lascito.Più interessanti ai fini della presente disamina sono i mezzi di protezione del diritto del legatario che gli competono in quanto tale e che, proprio per questo, non spettavano al defunto.Si pensi ad ogni caso in cui il legato sortisca effetti semplicemente obbligatori (legato di prestazioni periodiche ( art.670 cod.civ.), tra cui spicca quello alimentare di cui all' art.660 cod.civ., quello avente ad oggetto la cosa appartenente ad altri ( art.651 cod.civ.) ovvero una cosa determinata soltanto nel genere di cui all' art.653 cod.civ.). E' inoltre il caso di notare come il legatario di genere disponga, avverso i rischi della possibile confusione con gli altri beni dell'asse ereditario, dell'ulteriore protezione costituita dalla possibilità di(II comma art.519 cod.civ.), sia pure in una posizione subordinata a quiella dei creditori ereditari.Per quanto attiene invece aial legatario competerà comunque ( art.649 cod.civ.)pur quando ne fosse stato dispensato dal testatorePer completare la disamina della situazione giuridica del legatario sarà infine il caso di indagare ancheche, come tale, venga a compiere atti di disposizione idonei, in quanto effettuati in favore di terzi di buona fede, a depauperare la consistenza dell'asse ereditario (art.2652, n.7 , cod.civ.). Il problema è meno rilevante di quanto è dato di poter osservare in relazione all'analoga attività dell'erede apparente ( art.534 cod.civ.), a proposito del quale la legge appronta una più vasta tutela del terzo avente causa.nota1Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.238.Venendo in esame un legato sottoposto a condizione sospensiva, l'onerato potrà essere tenuto a dare le garanzie di cui all'art. 640 cod.civ..