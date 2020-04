Fondo patrimoniale: cessazione del vincolo

Il fondo cessa in esito allo scioglimento del medesimo, nelle ipotesi e secondo le regole di cui all' art. 171 cod.civ.. La previsione non è certo tassativa: nel senso che sia possibile lo scioglimento per unanime consenso dei coniugi, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17811/2014 , la quale ha statuito lindispensabilità, in tale ipotesi della nomina di un curatore speciale che si munisca di preventiva autorizzazione da parte del Giudice tutelare quando vi siano figli minori o, addirittura, anche soltanto concepiti.Dubbia è la portata, in relazione alla norma di cui sopra, dell'eventuale alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale (cfr. Tribunale di Bologna, Sez.II, 347/05 ). Secondo un'opinione (cfr. Tribunale di Milano, 6 marzo 2013 ) non servirebbe alcuna autorizzazione giudiziale per sciogliere il fondo per mutuo consenso. Detta conclusione dovrebbe riguardare anche l'ipotesi di estromissione volontaria di uno o più cespiti dal fondo che dovesse comunque permanere. In ogni caso, quando si dovesse ritenere l'atto annullabile, la relativa azione spetterebbe comunque esclusivamente ai figli, con l'esclusione di ogni altro soggetto, compresi eventuali creditori che si attivassero tramite azione revocatoria (Cass. Civ., Sez. III, 30517/2019 ).Talvolta possono sorgere dubbi, in riferimento a peculiari situazioni: cosa dire del caso in cui, sopravvenuto il divorzio, uno dei coniugi (sia pure con il consenso dell'altro) intenda sciogliere parzialmente il fondo (nella specie assegnando alcuni immobili ad un trust i cui beneficiari siano pur sempre i figli)? Il nodo è costituito dalla individuazione del Giudice competente a ricevere la relativa domanda di scioglimento, nella fattispecie individuato nel Tribunale dei minori (Cass. Civ., Sez. VI-I, 17621/13 ).