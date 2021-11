Deliberazione assembleare inesistente (società di capitali)

Inesistenza conseguente al mancato raggiungimento delle maggioranze richieste

Il sistema dell'invalidità previsto in materia dalla legge risulta infatti di segno invertito relativamente ai rapporti che si pongono tra cause di nullità e cause di annullamento nell'ambito contrattuale. Si evidenzia un ambito delle prime assai ristretto, imperniato sull'indicazione testuale, mentre alle seconde viene lasciato un ampio spazio. Si può dunque riferire di un principio generale di annullabilità della deliberazione, quand'anche essa fosse stata assunta in contrasto rispetto a norma imperative. Il tutto in funzione di una maggior incisività e di una snellezza operativa della società, la quale evidentemente può meglio raggiungere i propri scopi in forza di una determinazione comunque produttiva di effetti. Risulta chiaro che questa situazione può, di fatto, essere potenzialmente lesiva dei diritti soggettivi dei singoli soci. E' per venire incontro ad esigenze di tutela di questi diritti che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato (sia pure sotto il vigore della disciplina antecedente la riforma del diritto societario), a fianco delle cause invalidanti di cui agli artt. 2377 2379 cod. civ., il concetto di deliberazione inesistenteIn questo senso era possibile qualificare. Per quanto attiene alle ipotesi sub 1) veniva fatto l'esempio(Cass. Civ., 11186/01 ; Cass. Civ. Sez. I, 835/95 ; Cass.Civ. Sez. I, 1768/86 ), vizio che deve essere tenuto distinto dalla mera irregolarità di convocazione, ciò che indurrebbe semplice annullabilità, ovvero del, confezionato ad arte dall'amministratore. Attualmente il modo di disporre dell'art. 2379 cod. civ. è in merito tranciante:(come quello relativo alla difettosa verbalizzazione)tra l'altro soggetto a termine di impugnativa triennale (dunque sostanzialmente sanabile). Particolare interesse suscita la soluzione data in giurisprudenza al caso di una deliberazione assunta da tutti i soci di una società a responsabilità limitata anteriormente all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. E' stato infatti ritenuto che l'unanime volontà di tutti i soci, nonostante la società non potesse reputarsi esistente né tantomeno possibile l'assunzione di una deliberazione (nella specie di aumento del capitale), dovesse giudicarsi valida come mera convenzione, quale patto inteso a modificare l'entità del capitale, da valere in esito all'intervenuta iscrizione della società neocostituita (Cass. Civ. Sez. I, 5533/99 ). Per ciò che riguarda i casi sub 2) si faceva riferimento alla, al(Cass. Civ. Sez. I, 11601/90 . Si badi al fatto che non si tratta di un vizio qualsiasi, quale ad esempio la mancata menzione del mancato raggiungimento delle maggioranze atte a legittimare il raggiungimento delin seconda convocazione: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12008/98 ). Ancora si ponga mente alla(Cass. Civ. Sez. I, 6340/81 ).Cosa riferire dell'ipotesi in cui tutti i soci che abbiano espresso il proprio voto fossero in effetti privi di tale qualifica? La relativa deliberazione è stata reputata inesistente (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26199 del 27 settembre 2021). Occorre infine dar conto di un ulteriore orientamento, inteso a conferire rilevanza ad una, come tali non disponibili né modificabili dall'organo assembleare.(quali il diritto di voto, di recesso, di impugnativa delle deliberazioni). E' assolutamente chiaro che l'organo assembleare difetta assolutamente di legittimazione, non ha cioè la possibilità di assumere provvedimenti relativi all'eliminazione o alla sospensione del diritto di voto del socio. Più controverso appare invece il discorso in tema di esclusione o limitazione del diritto di opzione. In questo caso esiste una norma (l'art. 2441 cod. civ. ) che stabilisce alcune regole in proposito, di modo che l'eventuale violazione del diritto soggettivo del socio si configura quale violazione di legge, tale da cagionare semplice annullabilitàart. 2377 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. I, 3458/93 ; Cass. Civ., Sez.I, 26482/08 ).L'esempio fatto conduce all'individuazione del vero problema:Le opinioni in materia sono contrastanti. Oltre al parere di quanti parlano di annullabilità e di nullità (riconducendo le fattispecie comunque all'ambito degli artt. 2377 2379 cod. civ. ), è stata altresì affermata. Tale sanzione non si differenzierebbe molto rispetto alle conseguenze pratiche dell'inesistenza: in entrambe le ipotesi la deliberazione assunta sarebbe assolutamente inidonea a sortire qualsiasi effetto, lasciando del tutto immutata la situazione preesistente.Tale evoluzione giurisprudenziale è stata interpretata in dottrina (Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. III, t. 2, Padova, 1990, p. 198) come un espediente compiuto al fine di scavalcare i termini decadenziali di cui all'art. 2377 cod. civ. apri La giurisprudenza dominante (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. I, 6824/94 ) limitava già prima della riforma le ipotesi di nullità delle delibere assembleari ai casi di divergenza rispetto a norme dettate a tutela di interessi generali. Ciò a differenza di quanto si può dire dell'annullabilità, che attiene alla violazione di norme poste a tutela di interessi individuali dei soci. La dichiarazione di nullità, pertanto riguarderebbe un interesse generale, il quale si porrebbe oltre il potere di disposizione del singolo socio. Le ipotesi di violazione di diritti soggettivi del socio sarebbero dunque estranee al giudizio di nullità e all'applicabilità dell'art. 2379 cod. civ. . I confini tra nullità ed annullabilità risultano in ogni caso relativi: cfr. Filanti, Nullità, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXI, pp. 2 e ss., relativamente ai casi di eccezionale efficacia del negozio nullo; Scalisi, Inefficacia (diritto privato), in Enc. dir., p. 332