INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA PER IMPRESE OPERANTI IN AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA



1. All’ articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento».

(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)