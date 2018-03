Decreto Legge del 2017 numero 91 art. 11-bis

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017



1. Per consentire il regolare inizio dell’anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e 2017/2018»;

b) al comma 2, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 10 milioni nell’anno 2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018»;

c) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 15 milioni nell’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: », euro 10 milioni nell’anno 2017 ed euro 5 milioni nell’anno 2018»;

d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» sono inserite le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;

e) al comma 5, lettera b), le parole: «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».

(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)