DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE AGGIUNTIVE DI TONNO ROSSO



1. A decorrere dall'anno 2018, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa richiesta.

(Articolo inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123)