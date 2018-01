Contratti a tempo indeterminato, con patto di proroga tacita o di recesso anticipato

i contratti a tempo indeterminato (cioè se al momento della stipula non è possibile prevederne la durata) sono soggetti all’imposta in base alla durata dichiarata al momento della registrazione. Se a tale data il contratto continua, l’imposta va nuovamente applicata in relazione alla maggiore durata del contratto. Se la durata dell’atto dipende dalla vita di una persona si applicano le disposizioni previste per le rendite e pensioni ex art. 46, D.P.R. n. 131/1986. Entro venti giorni dalla scadenza della data provvisoria di durata, le parti contraenti (in solido) devono provvedere alla denunzia ex art. 19, D.P.R. n. 131/1986. La maggiore imposta corrisposta in ragione della maggiore durata del contratto è determinata in base alle norme vigenti al momento della registrazione iniziale;

In tutte le fattispecie previste, la durata del contratto può essere diversa da quella inizialmente dichiarata (art. 36, D.P.R. n. 131/1986):Entro venti giorni dalla scadenza del periodo minimo di durata, le parti contraenti (in solido) devono provvedere alla denunziaart. 19, D.P.R. n. 131/1986. La maggiore imposta corrisposta in ragione della maggiore durata del contratto è determinata in base alle norme vigenti al momento della scadenza del periodo minimo indicato nel contratto.