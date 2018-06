Confermabilità del testamento e riducibilità delle disposizioni lesive della legittima

Note

(ancorchè per l'appunto soggette ad azione di riduzione da parte dei legittimari lesi o preteriti)L'art. 590 cod.civ. concerne infatti soltanto le cause di invalidità delle disposizioni testamentarie e nulla ha a che fare con l'acquiescenza rispetto alle disposizioni lesive della legittima (Cass. Civ., Sez. II, 168 del 5 gennaio 2018)Diversa questione è quella dei legittimari che desiderassero comunque rispettare le volontà delquand'anche pregiudizievole ai loro diritti: costoro ben potrebbero a tal fine prestare acquiescenza alle stesse e per l'effetto rinunziare all'esercizio dell'azione di riduzione.Occorre peraltro chiarire che la volontà di confermare non necessariamente implica anche quella di rinunziare all'esercizio dell'azione di riduzione, non potendo essere implicitamente desumibile quest'ultima dalla prima, pur quando la conferma venisse posta in essere da un soggetto legittimario (Cass. Civ. Sez. II, 8611/1995 Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., libro II, Torino, 1978, p.45; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, p.139; Palazzo, Delle successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.943.Come d'altronde l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione: al riguardo occorrerebbe infatti che il medesimo avesse manifestato anche la parallela volontà di rinunziare all'integrazione della legittima: cfr. Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.61.