Cass. civile, sez. VI-II del 2018 numero 19537 (24/07/2018)

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali





La somma di denaro erogata dal genitore al figlio, coniugato in regime di comunione legale dei beni per l'acquisto della casa familiare, ove detto acquisto sia condiviso con il coniuge, entra a far parte degli acquisti sottoposti al regime di comunione legale dei beni, anche se manca un atto che rivesta la forma richiesta dalla legge per la validità delle donazioni, e cioè l'atto pubblico stipulato alla presenza di due testimoni.