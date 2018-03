La agevolazioni in tema di Iva, contemplate dalla legge n. 122/1989, sono strettamente connesse ai caratteri di pertinenza dei parcheggi residenziali in quanto il legislatori statale ha inteso perseguire una finalità urbanistica di interesse generale volta a preservare un'area da destinare a parcheggio per ogni immobile residenziale, secondo le specifiche norme introdotte dal relativo art. 9. La normativa speciale ha carattere speciale nel senso che essa è applicabile nel solo caso in cui ricorra il requisito della pertinenzialità dei parcheggi.