Acquisto del legato ed autorizzazioni tutorie

Note

nota1

nota

Bibliografia

GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964

JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000

Per ilsoggetto a responsabilità genitoriale viene in esame il III comma dell' art.320 cod.civ. . Per ilsi provvede ai sensi del n.6 dell' art.374 cod.civ. (autorizzazione del giudice tutelare), come anche per gli(cfr. il I comma dell' art.424 cod.civ. ed il III comma dell' art.394 cod.civ.). Analogamente per ilstante il rinvio operato dall' art.411 cod.civ..Come si inserisce la necessità di questi preventivi provvedimenti autorizzatori nella dinamica acquisitiva del legato, stante l'automaticità della stessa? Secondo l'opinione preferibile tale principio non sarebbe rinnegato:Una volta conseguita l'autorizzazione si prospetta una triplice eventualità. Anzitutto è possibile che non si dia corso ad alcuna attività ulteriore: in effetti una volta che il giudice abbia provveduto in senso positivo, non è necessario porre in essere alcun atto negoziale inteso ad acquisire il legato, effetto già insito nella dinamica di cui all'art. 649 cod. civ.. L'eventuale stipulazione di un atto di accettazione varrebbe unicamente a sancire la preclusione in ordine ad un susseguente rifiuto del lascito. Ciò da conto della terza possibilità: che cioè venga espressa una rinunzia al legato, atto che sortirebbe l'efficacia di eliminare retroattivamente l'acquisto del legato.Cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, 1964, Milano, p.111; contra Jannuzzi-Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2002, p.350, secondo il quale verrebbe invece in esame un'eccezione alla regola dell'acquisto automatico del lascito a titolo particolare.