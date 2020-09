Sanatoria degli abusi edilizi e distanza minima tra fabbricati: "doppio binario". (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. n. 1766 del 12 marzo 2020)

Il fatto che l'immobile sia posto a distanza dal confine inferiore a quella minima prevista dalla disciplina regolamentare edilizia, non risulta ex se ostativo rispetto al procedimento di sanatoria urbanistica, rimanendo tuttavia impregiudicato l'interesse di entrambi i proprietari frontisti di far valere il proprio diritto al rispetto delle distanze davanti al giudice ordinario a tutela del diritto di proprietà, poiché, pur in presenza di un provvedimento di condono edilizio (conseguito da entrambi i proprietari frontisti), il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o delle distanze legali, in presenza dei relativi presupposti ha comunque il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione in ipotesi illegittima.