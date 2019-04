Pluralità di titoli di provenienza dei beni dividendi e criteri di assegnazione di beni non comodamente divisibili. Autonomia delle masse divisionali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3512 del 6 febbraio 2019)

Documenti collegati Formazione delle porzioni (divisione), conguagli





Nel giudizio di divisione ereditaria, la comunione su un bene immobile non comodamente divisibile ex art. 720 c.c., esistente tra medesimi soggetti ma in virtù di titoli diversi, da luogo alla formazione di autonome masse. Ciò impone la diversificazione delle operazioni divisionali che, secondo un criterio logico–cronologico, occorre siano poste in essere partendo dallo scioglimento della comunione più risalente per poi procedere via via allo scioglimento di quelle successive, senza che la valutazione delle richieste concorrenti di attribuzione sia influenzata dall'esito delle precedenti attribuzioni che hanno posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni.