Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (L. 11 gennaio 2018, n. 4)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2018 n.26 la L. 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici".rileva in particolare il nuovo istituto della sospensione della successione.Leggi il testo completo della norma.