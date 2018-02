Sospensione dalla successione

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" ha introdotto nel nostro ordinamento un istituto del tutto nuovo. Si tratta della, una sorta di condizione anticipatrice dell'indegnità.Ai sensi del novellamente introdotto art. 463-bis cod. civ., "Dunque tali soggetti, anche prima dell'eventuale pronunzia volta ad impedire che abbia luogo a loro favore la delazione ereditaria, non rivestono neppure la qualifica di chiamati, dovendo per l'appunto la delazione a loro favore intendersi "sospesa". Prosegue la norma in questione evocando la giacenza ereditaria.Infatti "In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528 ."Ci si può interrogare se il riferimento all'istituto della curatela dell'eredità giacente postuli o meno la ricorrenza delle condizioni dalla legge previste per l'instaurazione della stessa: sembrerebbe tuttavia più adeguato pensare che si sia voluto semplicemente individuare un soggetto adeguato ed una normativa di riferimento per sovvenire alle esigenze conseguenti all'assenza di un chiamato che possa porre in essere le azioni a tutela dei beni ereditari (cfr. art. 460 cod. civ.).Che si tratti di un istituto anticipatore delle conseguenze dell'indegnità ne è prova il prosieguo dell'art. 463-bis cod. civ., il quale prevede che "" Vengono introdotte nuove ipotesi di indegnità? Sembrerebbe adeguata una risposta negativa, anche se va notato come il riferimento al coniuge sia completato con quello del coniuge legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile. Analogamente si può concludere per quanto attiene al riferimento alla parentela collaterale contenuto nell'ultima parte della norma in esame.".