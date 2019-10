Fondo intercluso: servitù di passo pedonale o anche veicolare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12088 dell’8 maggio 2019)





Ai sensi dell'art. 1051 c.c., per stabilire se, in caso di interclusione del fondo dominante, la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare.