Divisione ereditaria e delazione per rappresentazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 33438 del 17 dicembre 2019)

Documenti collegati Formazione delle porzioni (divisione), conguagli





Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.