Distanze legali tra le costruzioni. Abbattimento e ricostruzione del fabbricato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28297 del 15 ottobre 2021)

Documenti collegati Distanza fra costruzioni





Ai fini della disciplina in tema di distanze legali, rientra nel concetto di ristrutturazione anche l'abbattimento dell'edificio con sua ricostruzione negli esatti termini del preesistente.Deve esser accertato se anche le modifiche apportate abbiano portato all'aumento della volumetria ovvero modificato la sagoma esterna ovvero ampliato la superficie utile poiché, in tal caso, dette modifiche sono da qualificare siccome nuova costruzione con le conseguenze in tema di distanze da rispettare.