Associazione riconosciuta. Deliberazione di esclusione dell'associato. Impugnazione. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29655 del 25 ottobre 2023)

Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la delibera di esclusione di un associato – ai sensi dell’art. 24, comma 3, cod.civ. – è tenuto ad accertare il rispetto delle regole procedurali, nonché la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo dell’ente per la legittimità della stessa, senza poter prendere in considerazione circostanze estranee al suo contenuto, perché l’associato è chiamato ad apprestare le proprie difese in relazione alle ragioni espresse nella delibera notificatagli.