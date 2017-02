Accertamento dei confini tra fondi limitrofi. Criterio dirimente per l'ipotesi di risultanze discordanti di più tipi di frazionamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17756 dell’8 settembre 2015)





Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo.