Violazione dei doveri di buona fede (responsabilità precontrattuale)

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

Bibliografia

BENATTI, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

GRISI, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990

ROPPO, Il contratto, Milano, Tratt.dir.priv.Iudica Zatti, 2001

ROVELLI, La responsabilità contrattuale, Torino, Trattato dir.priv.dir.da Bessone, XIII, 2000

SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970

. La portata precettiva della norma merita alcune precisazioni. Da un lato non potrebbe esserne sostenuta la natura imperativa per dedurre la nullità del contratto che ne importasse la violazione (Cass. Civ. Sez. III, 5610/80 ), dall'altro, all'opposto, essa non potrebbe essere ridotta ad un precetto generico, privo di concreta operatività (Cass. Civ. Sez. III, 2788/99 ).Il concetto diconcepita cioè come criterio di comportamento, come regola alla quale ciascuno dei contraenti deve ispirarsi (Cass. Civ. Sez. III, 340/88 La dottrina viene usualmente a specificare la buona fede negli ulteriori aspetti della, inteso come dovere di non esporre la controparte a sacrifici ingiustificatiE' palese nella materia in esame l'importanza di uscire dall'indeterminatezza di clausole generali per approdare a specificazioni dotate di un'effettiva operatività. Il tutto allo scopo di consentire l'eventuale censura del comportamento concretamente tenuto da un soggetto nello svolgimento delle trattative. A tal fine gli interpreti hanno tipizzato alcuni specifici obblighi riconducibili alla buona fede precontrattuale. TaliSotto il profilo dell'obbligo di informazione viene in esame la specifica norma di cui all'art. 1338 cod. civ. , afferente alla comunicazione all'altra parte delle cause di invalidità del contratto. La norma risulta applicabile anche al contegno negoziale della PA (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28404 del 5 novembre 2024).Occorre domandarsi se, al di là di questa regola specifica, si pongano ipotesi ulteriori: particolarmente delicato è infatti il discrimine tra responsabilità precontrattuale ed altre forme di responsabilità. La reticenza (che altro non è se non carenza di informazione) può infatti essere considerata quale motore del dolo contrattuale, causa di invalidità del contratto.Non sembra possibile, ad esempio, porre un obbligo generale di portare a conoscenza dell'altro contraente le proprie condizioni economiche (Cass. Civ. Sez. I, 8295/94 Il difetto di informazione può inoltre importare concretamente l'impossibilità della fruizione della prestazione. Si pensi al caso di colui al quale viene richiesta la fornitura di una determinata sostanza chimica perchè l'acquirente è persuaso di poterla utilizzare in un ciclo di lavorazione per il quale invece essa si rivela non soltanto inadeguata, ma addirittura pericolosa. Qui il nodo problematico è costituito dal confine tra annullamento di un contratto (che comunque si è concluso) per errore essenziale e riconoscibile e responsabilità precontrattuale.In sintesi si può dire che,Fanno eccezione i casi di invalidità derivante da vizi della volontà, nei quali appunto il tema è costituito dalla riconoscibilità dell'errore ovvero dalla causazione dell'errore proprio ad opera della controparte.Circa gliovviamente prescindendo da quelli che fanno carico alle parti del contratto stipulato, è possibile riferire che, anche quando le trattative non vadano a buon fine, i soggetti in esse implicati sono comunque tenuti a non divulgare le notizie riservate che hanno appreso nel corso delle fasi della trattativa non coronata da successoPer quanto infine attiene(vale a dire ne garantiscano la validità e la piena efficacia) è stato fatto l'esempio del genitore che si deve attivare allo scopo di ottenere dall'autorità giudiziaria il provvedimento tutorio indispensabile (in quanto la mancanza di esso renderebbe la vendita annullabileart. 322 cod. civ. ) per alienare un bene che appartiene ad un figlio minore d'età.Indubbiamente il rappresentante legale del contraente incapace è tenuto ad attivarsi nel senso indicato. Occorre soltanto chiarire un punto che rischia di complicare il discorso. Si afferma infatti che il genitore non potrebbe obbligarsi esplicitamente in ordine all'ottenimento dell'autorizzazione, in quanto tale impegno sarebbe nullo per contrarietà all'ordine pubblico. Un privato non potrebbe assumere impegni relativi ad un risultato che consiste nello svolgimento di funzioni pubbliche. Il senso di questa affermazione deve essere precisato. Sembra infatti contraddittorio da un lato affermare che non ci si può obbligare ad ottenere il provvedimento e dall'altro invece imporre specificamente al genitore di attivarsi per comunque ottenerlo.(Cass. Civ. Sez. II, 7638/91 ; Cass. Civ. Sez. II, 3631/82 ).Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, pp. 597 e 599; Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2001, p. 175; Rovelli, La responsabilità precontrattuale, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, pp. 247 e ss.; Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 203.Tra gli altri Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, pp.162 e 163.Sull'argomento Grisi, L'obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990.In modo del tutto condivisibile Roppo, cit., p.178, sottolinea come sia meglio "non irrigidire la selezione fra reticenze lecite e illecite nel criterio dell'invalidità del contratto, ma lasciarlo affidato alla duttilità del principio di buona fede, da calibrare sulle particolarità del singolo caso".Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 824.Benatti, La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 42.