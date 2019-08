Note

La disciplina dello scioglimento della società in nome collettivo è fondamentalmente analoga a quello dettato per le società semplici. Al riguardo l'art. 2308 cod. civ. fa espresso riferimento all'art. 2272 cod. civ. , aggiungendo alle cause di scioglimento di cui alla norma citata, quelle ulteriori costituite dall'eventuale adozione da parte dell'autorità governativa di uno specifico provvedimento nei casi stabiliti dalla legge, nonché della dichiarazione di fallimento (che, come tale, riguarda le società esercenti un'attività commerciale). Occorre riferire che, a decorrere dal 15 agosto 2020, la predetta dichiarazione sarà sostituita dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (ai sensi dell’art. 382, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).Va osservato come si tratti di due cause di scioglimento estranee al rapporto sociale: esse infatti non sono in alcun modo dipendenti da patti sociali o da vicende negoziali riferibili ai soci, discendendo piuttosto da situazioni esterne che precludono alla società la prosecuzione dell'attività . Per quanto attiene al provvedimento dell'autorità governativa, è stato rilevato come non sia dato rinvenire specifiche disposizioni di legge, ad eccezione forse dell'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa . In quest'ultimo caso infatti la cessazione dell'impresa rappresenta una finalità fondamentale della liquidazione coatta, che non viene certo meno quando ad esservi assoggettata sia una società in nome collettivo anziché una società di capitali . La liquidazione coatta amministrativa impedisce la prosecuzione dell'attività sociale e sembra preferibile ritenere che comporti anche l'estinzione della società, ove si consideri che l'art. 213 l.f. (anche nel testo novellato entrato in vigore il 1 gennaio 2008 ) pone, per il tramite del richiamo agli artt. 2494 2495 cod.civ. a carico del commissario liquidatore l'obbligo di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle impreseIl fallimento della società costituisce ulteriore causa di scioglimento della società in nome collettivo, pur non cagionandone l'estinzione. Prima di ciò è necessario infatti che si proceda alla liquidazione del patrimonio sociale. Non è poi detto che in esito alla liquidazione, quindi dopo la chiusura del fallimento, la società debba per forza estinguersi . La sorte della società al termine della procedura fallimentare dipende dalla volontà dei soci, i quali potrebbero sia decidere per l'estinzione, sia deliberare la continuazione dell'attività socialeBavetta, La società in nome collettivo, in Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. XVI, Torino, 1985, p. 154.Buonocore, Società in nome collettivo, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1995, p. 416.Bavetta, La liquidazione coatta amministrativa, Milano, 1974, p. 17Belviso, Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa, Napoli, 1973, p. 48Satta, Istituzioni di diritto fallimentare, Bologna-Roma, 1957, p.369 e Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 613Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 343; Bavetta, op.cit., p. 156