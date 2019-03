Codice Civile art. 2308

Elenco dei capitoli Documenti collegati

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'



Testo in vigore fino al 14 agosto 2020



La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.



(Testo in vigore dal 15 agosto 2020)



La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

(Comma così sostituito dall’art. 382, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)