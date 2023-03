Rivendica delle cose mobili

Note

Il I° comma dell'art. 1706 cod.civ. prescrive che. Giova osservare tuttavia, come il terzo compulsato dal mandante con la detta azione non possa agire nei confronti del mandatario per l'inadempimento di costui, essendo terzo rispetto al rapporto contrattuale tra costoro (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 35162 del 30 novembre 2022).Prescindendo dal riferimento, del tutto scontato, al principio di cui all'art. 1153 cod.civ. contenuto nell'ultima parte della norma, è notevole la previsione della possibilità da parte del mandante di agire direttamente nei confronti di chicchessia mediante l'azione di rivendicazione. Ciò parrebbe porsi in contrasto con la regola del tutto generale di cui al I° comma dell'art. 1705 cod.civ., in forza della quale il mandatario acquista i diritti e assume a proprio nome gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.Allo scopo di giustificare la disposizione in esame, si è tentato di configurare. In altri termini, la stipulazione avrebbe una immediata e diretta efficacia, andando ad accrescere il patrimonio del mandanteRimarrebbe da mettere a fuoco se, all'inverso, il terzo (veramente tale?) alienante possa rivolgersi direttamente al mandante, onde ottenere il pagamento del prezzo. La questione sarà oggetto di specifica disamina.Secondo un'altra costruzione teorica la norma limita la propria operatività ad art.948 cod.civ. ).Costui in un primo tempo perfeziona l'accordo con il terzo, successivamente è tenuto a ritrasferire quanto oggetto dell'acquisto al mandante.Un siffatto esito non è comunque scontato: secondo la prevalente opinione infatti, pur dovendosi distinguere dal punto di vista logico la duplicità di passaggio della proprietà,Questa costruzione è difficilmente compatibile con l'affermazione, che pure si rinviene talvolta anche soltanto implicitamente in giurisprudenza, della possibilità che abbia comunque luogo un atto di trasferimento tra mandatario e mandante (Cass.Civ. Sez. III, 6998/86 ). Se fosse vera la tesi dell'automaticità del passaggio, occorrerebbe infatti da un lato negare la possibilità della stipulazione di un atto traslativo finalizzato al trasferimento del diritto al mandante , dall'altro ipotizzare, al più, l'eventualità che l'atto tra mandatario e mandante. Si tratterebbe cioè di unIn definitiva sembra preferibile configurare il diritto del mandante di rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario in modo analogo rispetto alla possibilità di esercitare nei confronti dei terzi i diritti di credito che spetterebbero al mandatariotanto se afferenti ad un rapporto obbligatorio (credito), quanto relative ad una situazione reale (proprietà).La regola in esame deve comunque fare i conti con la specifica natura del bene mobile oggetto della negoziazione. Si pensi aiche, pur essendo qualificabili come beni mobili (ammesso che non siano dematerializzati), sono soggetti ad una specifica disciplina concernente sia il mutamento di titolarità, sia i conseguenti adempimenti pubblicitari presso il competente Registro delle Imprese. Si è così ritenuto che il primo comma dell'art. 1706 cod.civ. debba essere coordinato, trattandosi di società per azioni con socio unico, con il disposto di cui al primo comma degli artt. 2362 2448 cod.civ.: ne segue l'inopponibilità ai terzi del trasferimento della proprietà delle azioni in capo al mandante quando abbia fatto difetto il predetto adempimento pubblicitario (Cass. Civ., Sez. IV, 3037/2014 ).In questo senso Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, 1975, p.341; Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p.469 e Bigliazzi-Geri, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, per i quali la controprova della bontà di questa impostazione si rinverrebbe nella considerazione dell'art. 1707 cod.civ.. La norma infatti prescrive che per i creditori del mandatario non è praticabile la via di rivalersi sulle cose acquistatedal mandatario, in esecuzione del mandato. La spiegazione consisterebbe nel fatto che la proprietà di queste cose in effetti è già in capo al mandante. L'argomento è tra quelli suscettibili di essere ribaltati: infatti se la proprietà delle cose fosse già in capo al mandante in conseguenza dell'acquisto fatto dal mandatario, non vi sarebbe stato alcun bisogno di sancire l'impossibilità, per i creditori di quest'ultimo, di assoggettarle all'esecuzione (in questo senso anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.44).Romano, L'atto esecutivo nel diritto privato, Milano, 1958, p.83.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.537 e Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.89.Detto atto dovrebbe infatti reputarsi privo di causa nè più nè meno di quanto sia priva di causa (in concreto) la vendita nella quale l'acquirente venga ad acquistare un bene che già si trova nel suo patrimonio.Sostengono questa tesi Campagna, Il problema dell'interposizione di persona, Milano, 1962, p.88 e Gabrielli, Il rapporto giuridico preparatorio, Milano, 1974, p.143.In questo senso Spinelli, Le cessioni liquidative, vol.I, Napoli, 1959, p.143.