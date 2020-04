Responsabilità del notaio: attività di consulenza, obblighi di informazione

Note

nota2

Guide operative pratiche

Bibliografia

Prassi collegate

La funzione del notaio non si esaurisce nella mera indagine e registrazione delle dichiarazioni delle parti,(ad esempio circa le modalità di perfezionamento di una cessione di credito derivante da un appalto pubblico: Cass. Civ. Sez. III, 14450/06 ),, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare e civilistica in generale. Rientra, dunque, negli obblighi del notaio, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., prestare alle parti adeguata assistenza fiscale, informandole dell'esistenza in loro favore di eventuali esenzioni fiscali. In assenza di tale informazione, il notaio risponde nei confronti del cliente per il danno da quest'ultimo subito in conseguenza della mancata fruizione dei benefici fiscali, sempre che non sia possibile per il contribuente ottenere la restituzione dell'imposta pagata in eccedenza (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 309/03 ). Si pensi anche alle conseguenze afferenti alla richiesta di applicazione, effettuata in un atto di compravendita, dell'imposta di registro in base alla richiesta ex art. art.12 D.l. 70/88 di attribuzione della rendita catastale non ancora attribuita all'unità immobiliare oggetto della negoziazione: è stato deciso al riguardo come il notaio debba occuparsi della relativa istanza o quantomeno rendere edotte le parti della rilevanza del relativo procedimento (Cass. Civ. Sez. II, 7857/08 ). Addirittura ci si è spinti fino a ritenere responsabile il notaio per non aver avvisato il cliente delle conseguenze relative all'indicazione di dati non veritieri o non plausibili in riferimento al computo dell'INVIM, imposta ormai non più in vigore (Cass. Civ., Sez. II, 26369/2014 ). Ancora è stato ritenuto responsabile (Cass. Civ., Sez. III, 13592/2019 ) il notaio per l'indicazione dei valori (superiore a quella catastale) dei beni immobili di cui ad una denuncia di successione, pur essendo i clienti a propria volta professionisti (architetto e avvocato).V'è tuttavia di più: quand'anche il notaio non avesse tenuto una condotta negligente, come nel caso in cui le parti, debitamente consigliate da commercialisti, avessero instato per l'assoggettamento ad IVA del corrispettivo di una vendita mentre l'Ufficio avesse reputato piuttosto applicabile l'imposta di registro, comunque a di lui carico l'Ufficio potrebbe emettere avviso di liquidazione dell'imposta principale (CTR Firenze, Sez. V, 2455/2014 ). Un ulteriore rischio per il cliente è poi quello della c.d., vale a dire l'interpretazione dell'accordo da parte dell'AE che, allo scopo di ricavarne una maggiore tassazione, abbia a ridefinire causalmente il contratto perfezionato dalle parti. Non risponde però il notaio se il percorso interpretativo che abbia condotto a tale riqualificazione non poteva dirsi noto e consolidato al tempo della stipula dell'atto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, 22914/2018 ).Gli obblighi di informazione non possono non investire questioni di speciali rilevanza, quali ad esempio le conseguenze scaturenti dalche la parte acquirente si accolli in sede di acquisizione dell'immobile (Cass. Civ. Sez. III, 264/06 ). Occorre riferire che, proprio in relazione a siffatto rischio, il legislatore è intervenuto addirittura prescrivendo il divieto di procedere al perfezionamento dell'atto di vendita in difetto di preventivo frazionamento dell'ipoteca sussistente sull'intero complesso immobiliare ( art.8 D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Si pensi ancora all'indicazione dell'espressione "salvo conguaglio" con riferimento alla quota di un mutuo ipotecario oggetto di accollo all'acquirente, quota che fosse stata indicata in misura notevolmente inferiore rispetto a quella poi palesatasi nella realtà (Cass. Civ., Sez. III, 546/12 ).Per quanto attiene invece al rischio connesso all'acquisto di un immobile il cui titolo di provenienza sia stato specificamente indicato come un acquisto per usucapione, tuttavia non accertata giudizialmente, si veda Cass. Civ. Sez. II, 2485/07 che ha escluso la responsabilità del notaio in conseguenza del semplice inserimento nell'atto di una clausola dalla quale possa ritrarsi la consapevolezza di siffatto rischio.Addirittura è stato deciso nel senso che il notaio risponda del danno morale conseguente alle sofferenze ed ai patemi d'animo che l'acquirente abbia riportato in seguito alla scoperta di formalità pregiudizievoli sul bene acquistato e venduto come libero. Ciò sia pure indipendentemente dal danno biologico riportato, danno che non è stato ritenuto causalmente riconducibile all'operato negligente del professionista in riferimento al principio della regolarità causale (Tribunale di Pescara, 27 giugno 2005 ). Per quanto attiene invece al profilo risarcitorio, è stato deciso che il risarcimento del danno conseguente alla negligente esecuzione delle visure possa intervenire anche in forma specifica, procurando la cancellazione dell'ipoteca erroneamente non rilevata (Cass. Civ., Sez. III, 903/13 ; Cass. Civ., Sez. III, 15305/13 ). Nè si potrebbe dire escluso il profilo risarcitorio per mancata esecuzione delle visure quando le parti avessero già concluso contratto preliminare tra loro (Cass. Civ., Sez. III, 3657/13 ) e neppure quando fosse intervenuto l'esonero dal compierle (cfr. la citata Cass. Civ., Sez. III, 15305/13 ).