Operatività della ratifica

Tale piena efficacia e validità è riferibile all'intero contratto, senza che il soggetto falsamente rappresentato possa distinguere tra parte di cui intende appropriarsi e parte i cui effetti siano da respingere (es.: clausole vessatorie: Cass. Civ., Sez. VI-III, 5906/2015 ).Se Tizio, qualificandosi (senza esserlo) procuratore di Caio, ha venduto un immobile a Sempronio che l'ha rivenduto a Mevio, la ratifica di Caio, benché intervenuta successivamente alla vendita a Mevio, rende il primo negozio valido fin dall'inizio e, per conseguenza, elimina anche il vizio dell'acquisto di Mevio. Laè dunque una caratteristica della ratifica, indipendentemente dall'ambito dell'attività del(cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2403/2016 in riferimento all'operato dell'ex accomandatario). Va da sè, tuttavia, che la retroattività rinvenga un limite naturale in relazione all'esistenza giuridica del soggetto falsamente rappresentato (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 4263 del 17 febbraio 2017 in relazione all'imputazione dell'atto ad una società di capitali)Il riferimento allasignifica che, qualora ilTizio abbia personalmente alienato il proprio diritto a Caio, l'eventuale ratifica che dovesse compiere con riferimento alla vendita dello stesso bene effettuata da Sempronio a Mevio (essendosi Sempronio palesato a Mevio come rappresentante di Tizio), sarebbe inoperante. Questa regola deve tuttavia essere temperata dai principi in materia di trascrizione(che si deve ritenere operare per mutuo consenso ex art. 1372 cod.civ., principio generale del quale costituisce applicazione l'art. 1399 cod.civ. laddove prescrive analogo meccanismo)Questo non significa che il terzo possa unilateralmente sciogliersi dal vincolo del contratto, nè che possa agire per far dichiarare l'inefficacia del contratto (ciò che può fare soltanto il soggetto falsamente rappresentato: Cass. Civ., Sez. II, 21441/10 ).(art. 1399 IV comma). Finché la ratifica non sia negata, la facoltà di ratificare si trasmette agli eredi (art. 1399 , ult. comma) . Si tratta di un'ipotesi dilegalmente tipizzata.In questo caso, vi è da chiedersi se il terzo, il quale ha contrattato con il soggetto privo di poteripensando di stipulare un atto efficace nei confronti del dominus,. L'art. 1398 cod.civ. subordina un simile diritto del terzo alla condizione che questi abbia «confidatonella validità del contratto».(ad es. chiedendo l'esibizione della procura),. Se invece è stato ingannato, non si è accorto e non avrebbe potuto accorgersi, con l'ordinaria diligenza, di avere a che fare con persona in realtà priva del potere di spendere, per quell'atto, il nome delallora avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto.con riferimento ai danni subiti in relazione all'interesse contrattuale negativo (per avere cioè confidato incolpevolmente nella validità del negozio: cfr. art. 1398 cod.civ.);, a titolo parimenti extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.), per averne speso il nome in difetto di autorizzazione.Questo comporta anche che, qualora ilavesse ricevuto una caparra egli non sarebbe tenuto alla restituzione del doppio all'altro contraente, poichè tale regola presuppone un'obbligazione di natura contrattuale nella specie inesistente (Cass. Civ., 7823/90 ). Inapplicabile risulta il meccanismo della clausola penale per le stesse ragioni (Cass. Civ., 2468/88 ).Peraltro, per quanto attiene ai rapporti con il terzo contraente, giova ribadire che l'art. 1398 cod.civ. limita tale risarcimento al: vale a dire che il terzo non potrà pretendere daltutto quanto avrebbe potuto ricavare dall'affare sfumato, ma potrà chiedere soltanto, oltre al rimborso delle spese sostenute, il risarcimento per aver perso eventuali occasioni di stipulare altro contratto, alternativo rispetto a quello rimasto inefficace, nonché il risarcimento per l'attività sprecata nella trattativa, in quanto avrebbe potuto essere utilmente destinata ad altri fini più redditiziSantoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli,1997, p.292.Occorre cioè notare che "nel tempo che corre tra la stipula dell'atto da parte dello pseudo-rappresentante e la ratifica del medesimo potrebbero essersi verificate altre vicende circolatorie rispetto alle quali di deve valutare la efficacia della retroattività" (Francario, La rappresentanza, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.139).In questo senso Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.241.Non è il solo caso in cui la legge, di fronte ad una situazione di incertezza, ammette che un soggetto fissi un termine ad un altro soggetto per sollecitarlo ad assumere una decisione circa l'acquisto o meno di un diritto: si veda la c.d. actio interrogatoria di cui all'art. 481 cod.civ. : si tratta in entrambi i casi di una facoltà di interpello (cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1148).E' tuttavia onere del falso rappresentante che voglia liberarsi della responsabilità, provare la colpa del terzo: al riguardo non è sufficiente il fatto che il terzo abbia omesso di verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi (Roppo, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.692).Rileva questa duplice responsabilità in capo al falsus procurator anche Chianale, cit., p.1152.Così Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.115.