Nozione di obbligazione solidale

Bibliografia

La Sezione III del Capo VII del Titolo I del Libro IV del codice civile, intitolata "Delle obbligazioni in solido", esordisce con la norma di cui all'art. 1292 cod.civ. che si occupa della nozione generale diAi sensi della riferita disposizioneIl concetto di solidarietà può essere chiarito mediante un esempio. Tizio e Caio sono debitori di Sempronio di cento: se cento è il debito complessivo e da ciascun debitore Sempronio può pretendere solo la sua parte, (cinquanta nel caso), l'obbligazione si dice parziaria; se invece il creditore può pretendere sia da Tizio, sia da Caio l'intera prestazione pari a cento, l'obbligazione viene definita solidale. E' evidente che la solidarietà rafforza la tutela del creditore (Cass.Civ. Sez. Lavoro, 5802/85 ).(Cass.Civ. Sez. Lavoro, 6073/78 ; Cass. Civ. Sez.III, 10987/96 ; Cass.Civ. Sez. II, 4769/78 ),(vale a dire la parziarietà dell'obbligazione). Una notevole eccezione a questa presunzione è posta dall'art. 754 cod. civ. in tema di debiti ereditari: quando al debitore defunto succedono più persone, ciascuna è tenuta infatti soltanto in proporzione della propria quota ereditaria.si pensi all' art.57 T.U. sull'imposta di registro (D.p.r. 131/86) a mente del quale il notaio rogante è responsabile per l'imposta di registro dovuta a fronte della stipulazione di un atto perfezionato con il suo ministero (con la conseguenza che il pagamento effettuato dal pubblico ufficiale definisce il rapporto tributario anche rispetto all'obbligato principale: cfr. Cass.Civ. Sez.V, 4047/07 ).L'ultima parte dell'art. 1292 cod.civ. definisce altresì la nozione diche si riscontra. A differenza di quanto detto in tema di solidarietà passiva quella attiva non costituisce la regola base, dovendo essere espressamente prevista (Cass.Civ. Sez.I, 4432/77 ; Cass.Civ. Sez.I, 9771/95 . Non è dunque sufficiente l'identità qualitativa delle prestazioni, dovendosi avere riguardo alla legge o alla specifica pattuizione (Tribunale di Bologna, 28/06/2005, n. 1664 ). Tale è la configurazione del rapporto che è stata attribuita al lato attivo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di apertura di conto corrente bancario (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 7862 del 19 febbraio 2021).L'art. 1293 cod.civ. chiarisce che il meccanismo della solidarietà non è escluso dal fatto che i singoli debitori in solido siano vincolati ciascuno con modalità diverse, o, inversamente, nell'ipotesi di solidarietà attiva, che il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.Controversa è la configurazione giuridica del fenomeno in esame.Secondo un'opinioneSecondo un altro parere si tratterebbe invece di untra i soggetti uniti dal vincolo solidale.Nell'ambito delle obbligazioni solidali particolare attenzione merita un dibattito che si è sviluppato in relazione alla tematica delle c.d. obbligazioni soggettivamente complesse, essendosi rilevato che alla solidarietà sono riconducibili fattispecie eterogenee sotto il profilo della fonte del rapporto e degli interessi facenti capo ai coobbligati.La regola della solidarietà passiva in presenza di più soggetti debitori, costituisce, a parere di molti (Rubino, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p. 185; Busnelli, L'obbligazione soggettivamente complessa, Milano, 1974, pp. 229 e ss.), una presunzione applicabile solo ai fatti costitutivi di un'obbligazione che possano essere qualificati come unitari. Ciò che necessita è dunque l'unicità dell'evento, che tuttavia ben potrebbe scaturire da una pluralità di fatti diversi l'uno rispetto all'altro (si consideri il modo di disporre dell'art. 2055 cod. civ. in tema di illecito imputabile a più persone). Negli altri casi, invece, in mancanza di un'unica fonte di obbligazione, la regola della solidarietà non potrebbe non essere indicata dalla legge (si consideri il frequente ricorso alla presunzione di solidarietà: si vedano ad esempio, tra gli altri, gli artt. 1272 1944 cod.civ. (cfr. Amorth, L'obbligazione solidale, Milano, 1959, p.58).L' art.1854 cod.civ. costituisce un'ipotesi di solidarietà attiva prevista dal legislatore (Cass. Civ., Sez. I, 9063/2017 ). Molteplici e varie possono invece essere le esigenze soddisfatte dalla previsione convenzionale della solidarietà attiva. La tendenza di predisporre clausole contrattuali in questa direzione è rilevabile soprattutto nel settore bancario, in relazione all'esercizio disgiunto dei diritti da parte degli intestatari di libretti nominativi di risparmio o di cassette di sicurezza.In questo senso, Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, vol.I, 1946, p.183; Giorgianni, Obbligazione solidale e parziaria, in N.mo Dig.it., p.602.Orientati nel senso dell'unicità dell'obbligazione: Busnelli, op.cit., p.186; Scuto, Teoria generale delle obbligazioni, Napoli, 1953, p.322; Miraglia, Pluralità di debitori e solidarietà, Napoli, 1980, p.112.