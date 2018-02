La rinunzia alla eredità: natura giuridica

Note

In esito all'apertura della successione a causa di morte, si determinano i fenomeni della vocazione e della delazione ereditaria. La più rilevante situazione giuridica soggettiva che sorge a favore del chiamato (che è altresì titolare di una serie di poteri in funzione conservativa e cautelare) si rinviene nel. Esso è connotato da una speciale consistenza:(costruzione che è stata ad altro proposito criticata: si pensi alla tematica dei diritti reali in re aliena, in relazione al sovrapporsi di più diritti relativamente al medesimo bene materiale). Il tema è oggetto di approfondimento nella sede, più appropriata, di esame del diritto di accettazione.Ciò premesso, il diritto di accettare l'eredità può venire meno per svariate cause (prescrizione, decadenza, premorienza), tra le quali la rinunzia all'eredità posta in essere dal chiamato.(art. 519 cod.civ.)La natura giuridica della rinunzia all'eredità è vivamente dibattuta. Secondo un'opinione essa dovrebbe essere qualificata come un: non si verificherebbe un abbandono di un diritto, bensì si respingerebbe una complessa posizione giuridica afferente alla qualità di erede.Occorre a questo proposito intendersi sul termine rifiuto: se con esso intendiamo evocare il concetto di un, la definizione non può attagliarsi alla fattispecie in esame. Con la rinunzia all'eredità non vengono meno gli effetti di un'acquisizione provvisoria, ma si respinge la possibilità di acquisire una serie di diritti e di obblighi che fanno capo ad una qualità . Tra l'altro va notato come l'eventuale rinunzia che fosse stata perfezionata nel tempo successivo a comportamenti del chiamato qualificabili in chiave di accettazione tacita d'eredità art. 476 cod.civ. si paleserebbe come del tutto inefficace (Cass. Civ., Sez.III, 6070/12 ) proprio perchè, una volta accettata l'eredità, la rinunzia caso mai potrebbe avere ad oggetto i diritti ereditari ormai acquisiti in capo all'erede.Ecco perché è preferibile accogliere la tesi tradizionale, secondo la qualeche consiste nella dismissione del diritto di accettare l'eredità senza che esso venga trasferito ad altri . Si rifletta infatti sulle conseguenze che essa determina:Permane invero un'analogia tra rinunzia all'eredità e rifiuto: entrambi determinano l'estinzione retroattiva della situazione giuridica soggettiva già esistente in capo al rinunziante. Il chiamato rinunziante si considera infatti come se non lo fosse mai stato, eliminandosi con efficacia retroattiva la chiamata. Ordinariamente invece si riferisce degli effetti della rinunzia come di effetti dismissivi che non eliminano la permanenza del diritto relativamente al tempo anteriore all'atto abdicativo.Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p.68.Ferri, Successioni in generale, Artt.456-511, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980, p.72.Moscarini, voce Rinunzia, in Enc. Giur.Treccani, p.4.Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte. Parte generale, vol.III, Napoli, 1962, p.131; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.444.Moscarini, op.cit., p.4.