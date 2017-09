La confessione

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

nota5

nota6

nota7

nota8

Bibliografia

ANDRIOLI, Confessione, N.sso Dig. it., IV, 1959

COMOGLIO, Le prove, Torino, Trattato Rescigno, XIX, 1985

FURNO, Confessione, Enc. dir., VIII, 1961

GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

LIEBMAN, Manuale di dir. proc. civ., Milano, II, 1981

MANDRIOLI, Corso di dir. proc. civ., Torino, 1981

SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1981

SILVESTRI, Confessione nel diritto processuale civile, Dig. disc. priv., 1989

(art. 2730 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. II, 4012/95 ). Si può distinguere tra(art. 2735 cod.civ.) e(art. 2733 cod.civ.), a seconda cioè se essa sia stata o meno resa nel corso di un giudizio. Con riferimento alla confessione stragiudiziale si può ulteriormente differenziare la confessioneda quella. Nel primo caso essa ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, facendo cioè piena prova nei confronti del confidente, nella seconda ipotesi è invece liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 cod.civ.) . Muta l'efficacia probatoria quando la dichiarazione sia stata autenticata da notaio? La risposta è negativa (Cass. Civ., Sez. II, 12683/2017 ).Si parla anche diper descrivere, accanto all'eventualità in cui la dichiarazione resa abbia l'univoco significato di sfavorevolezza per il confidente, il caso in cui questi renda dichiarazioni che, al di là del pregiudizio che pure gli arrecano, contengano comunque elementi atti a ridimensionarne la portataLa confessione, in quanto tale, consiste in una : non potrebbe pertanto desumersi né da dichiarazioni di tipo indiretto, il cui contenuto debba essere ricavato interpretativamente né, tantomeno, da condotte concludenti (Cass. Civ. Sez. II, 6301/92 ).Qual è l'efficacia della confessione? Ai sensi degli artt. 2733 2735 cod.civ., si ricava che essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (Cass. Civ. Sez. II, 1430/79 ). Ciò significa che la circostanza sfavorevole al dichiarante resta definitivamente accertata, senza che possa esser data da costui la prova del contrario: la confessione cioè determina una presunzionedi rispondenza al vero in riferimento a quanto ne è l'oggettoIn caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudicePer quanto attiene alla confessione qualificata, l'art. 2734 cod.civ. prevede che, quando alla dichiarazione confessoria si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l' efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità soltanto se l' altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. Se sorge contestazione viene rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioniCirca l'elemento soggettivo da apprezzarsi in capo al confidente (il c.d.) occorre precisare che, secondo l'opinione preferibile , non consiste nella volontà di fornire una prova alla parte avversa, bensì(Cass. Civ. Sez. I, 854/76 ): non occorre cioè assolutamente la consapevolezza (o ancor più la volontà) delle conseguenze giuridiche che si producono (Cass. Civ. Sez. III, 2328/82 ; Cass. Civ. Sez. I, 1723/90 ).(donde l'impraticabilità di un'indagine relativa all'elemento causale della stessa)(Cass. Civ. Sez. III, 1960/95 ).L'art. 2732 cod.civ. costituisce regola specifica in materia, disponendo che la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.305.Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.302.Analogamente Furno, voce, in Enc.dir., VIII, 1961, p.890.Liebman,II, Milano, 1981, p. 141.Silvestri,, in Dig.disc.priv., 1989, p. 424.Andrioli, voce, in N.sso Dig.it., IV, 1959, p. 20.Sostenuta in dottrina da Comoglio,, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol.19, Torino, 1985, p.334. Cfr. anche Liebman, cit., p.141 e Satta,, Padova, 1981,334. Non mancano opinioni volte ad escludere ogni rilevanza della volontà del confitente in base alla considerazione per cui la confessione sarebbe una mera dichiarazione di scienza (in quest'ultimo senso Furno, cit., p.891 e Mandrioli,Torino, 1981, p.175).Così Torrente-Schlesinger, cit., p.302 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, Andrioli, cit., p.13 e Furno, cit., p. 874.