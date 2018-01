La cessione della locazione

Note

Il contratto di locazione, allo stesso modo di altri contratti connotati da uno svolgimento diacronico (in cui cioè le prestazioni sono suscettibili di essere considerate come non integralmente eseguite), è suscettibile di cessione (art. 1406 cod.civ.).Ne segue il trasferimento dei diritti e degli obblighi in capo al cessionario (con particolare riferimento al godimento del bene, passando la materiale detenzione della cosa locata dal cedente al cessionario), permanendo immutati gli elementi oggettivi del contratto: nella prima si verifica la semplice sostituzione di un soggetto ad un altro nell'ambito dello stesso contratto, nella seconda viene costituito, accanto al contratto di locazione originario, un nuovo rapporto di carattere derivato(in tal modo confermando la vigenza della regola generale di cui all'art. 1406 cod.civ. nonché la struttura trilatere dell'accordo di cessione).Per il resto la cessione del contratto di locazione si può reputare assoggettata, come tale, alle norme dettate in materia di cessione del contratto in generale (artt. 1407 e ss. cod.civ.)Speciali regole valgono per la cessione del contratto o per la sublocazione in materia di immobili urbani destinati ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo (cfr. art. 2 36 della legge 27 luglio 1978 n.392) che vengono a derogare la disciplina posta dall'art. 1594 cod.civ..Un caso di cessionedel contratto di locazione può inoltre essere individuata(art. 1599 cod.civ.:).Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.326.Così Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, t.2, p.45.Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.337.