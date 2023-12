La prelazione nelle locazioni di immobili ad uso abitativo (art.3 l.431/98)

La L. 431 del 1998, intervenuta in materia di locazione ad uso abitativo (esclusi gli immobili per uso turistico, quelli di edilizia residenziale pubblica e di quelli di interesse pubblico o storico), ha previsto un'ipotesi specifica di attribuzione al conduttore del diritto di prelazione. Esso è previsto nell'ipotesi in cui il locatore, alla prima scadenza contrattuale, volendo evitare il rinnovo del vincolo, comunicasse una delle specifiche motivazioni previste dall'art. 3 L. 431/1998), vale a dire quando costui intendesse vendere l'immobile a terzi e non avesse la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è infatti riconosciuto, ai sensi della lettera g) della norma, il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 39 della L. 27 luglio 1978, n. 392. L'espresso richiamo a queste norme manifesta come il diritto di prelazione possieda caratteri "reali", opponibili ai terzi e sia dotato di retratto.Due sono le condizioni per l'attribuzione del diritto di prelazione:– la vendita deve intervenire alla prima scadenza contrattuale;– il locatore non deve avere altri immobili ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione.Questa speciale disciplina non è stata reputata applicabile al caso del coniuge assegnatario della casa familiare (cfr. [Cass. civile, sez. II del 2023 numero 12305 (09/05/2023)|Cass. Civ. Sez. II, ord. 12305/2023]]).