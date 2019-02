Estensione del diritto di rappresentazione. divisione per stirpi

Note

nota1

nota2

nota3

nota4

Bibliografia

GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959

PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

Prassi collegate

Quesito n. 5850/C, Divisione tra coeredi per rappresentazione

Dispone il I comma dell' art.469 cod.civ. che . Esso si verifica, in difetto di contraria disposizione, sia nella linea retta, sia in quella collaterale, beninteso sempre in riferimento al soggetto rappresentato che coincide invariabilmente con il figlio o il fratello (o la sorella) del. Se Tizio, figlio di Caio (oppure Primo, fratello di Caio) non può o non vuole venire alla successione del padre (ovvero del fratello) subentranoi discendenti, indifferentemente dal grado degli stessi. Dunque potranno rivestire la qualità di rappresentanti i pronipoti, figli dei figli del proprio figlio. La stessa cosa si può riferire per la linea collateraleIl II comma dell' art.469 cod.civ. afferma cheIl significato della disposizione è quello di mantenere integra l'operatività del III comma dell' art.564 cod.civ., ai sensi del quale il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni ed i legati fatti senza dispensa all'ascendente. Il discendente del figlio, infatti, riveste la qualità di legittimario ( art.536 cod.civ. ) e, come tale, deve già imputare ex se le donazioni ed i legati dei quali si sia avvantaggiato. Ebbene: in forza della detta disposizione l'imputazione dovrà avere ad oggetto anche le liberalità fatte senza dispensa al rappresentato. In definitiva la posizione del rappresentante non può concretamente avvantaggiarlo rispetto a quanto si sarebbe verificato qualora il rappresentato avesse conseguito il lascito ereditario. La quota di riserva rimarrà inalterataFa seguito l' art.469 cod.civ. qui in esame riferendo che,La regola vale ad escludere che i rappresentanti possano succedere per capi, dovendosi dividere il compendio per tante quote eguali quante sono le stirpi, al cui interno l'attribuzione avrà luogo per capi. Si pensi al caso di Tizio che lascia, morendo, i due figli Mevio e Filano, il primo rinunziante, il secondo indegno nei confronti del padre. Mevio ha due figli (Caio e Sempronio), mentre Filano ne ha uno soltanto. Caio e Sempronio conseguiranno jure rapresentationis la metà di quanto conseguirà il figlio di Filano . Qualora Caio rinunziasse all'eredità, la di lui quota si accrescerebbe al fratello Sempronio e non profitterebbe anche al figlio di Filano, che a propria volta viene alla successione in vece del padre indegno. Come è chiaro, la norma si riverbera sull'operatività dell'accrescimento, che interviene soltanto all'interno della stirpe senza coinvolgere le eventuali altre.Infine il IV comma della norma in esame dispone cheIl concetto, comunque chiaro, può essere più agevolmente colto nella sua esemplificazione pratica. Si dia Tizio che morendo lasci tre figli Primo, Secondo e Terzo. Primo viene alla successione, mentre Secondo è premorto al padre e Terzo è indegno. Secondo ha lasciato i due figli Quarto e Quinto, mentre Terzo ha tre figli (Sesto, Settimo ed Ottavo). Mentre Primo conseguirà il terzo che gli spetta, l'ulteriore terzo devoluto per rappresentazione ai figli di Secondo verrà egualmente ripartito tra Quarto e Quinto. Ciascuno di loro conseguirà dunque un sesto rispetto all'intero. A propria volta Sesto, Settimo ed Ottavo conseguiranno un nono per ciascuno, dal momento che dovranno tra loro dividere la quota di un terzo che sarebbe spettata al loro ascendente.Rimane ferma la regola secondo la quale la rappresentazione non opera in riferimento alle ipotesi in cui non può o non vuole venire alla successione il figlio del fratello del de cuius (vale a dire il nipote ex fratre). L'effetto estensivo di cui all' art.469 cod.civ. investe infatti la figura dei rappresentanti e non quella dei rappresentati (Giannattasio, Delle successioni. Disposizioni generali, in Comm.cod.civ., Torino, 1959, p.84). Se Primo istituisce erede Terzo, figlio del proprio fratello Secondo e Terzo rinunzia ovvero premuore a Primo, la rappresentazione non potrà dunque dirsi efficace.Non si applica dunque il principio romanistico secondo il quale non datur representatio per saltum et omisso medio. Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.172.Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.119; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.189.Si parla dunque di divisione quando ci si riferisce alle stirpi e di suddivisione come fattispecie operante all'interno della medesima stirpe. Questi concetti e criteri si riverberano anche in materia di spese: quelle necessarie per effettuare la divisione saranno sopportate dalle stirpi in proporzione alla quota a ciascuna spettante, mentre le spese di suddivisione andranno ripartite all'interno della stirpe (Prestipino, op.cit., p.175).